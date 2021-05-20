Лесные пожары бесконтрольно вспыхивают в Манитобе, Канада, некоторые из них стали причиной для эвакуации. По состоянию на среду, 19 мая, сообщается о 12 пожарах чрезвычайно опасного уровня.
Об этом сообщает The Watchers.
Самый крупный пожар произошел в Хомбруке, площадь которого оценивается в 144000 га, протяженность - более 80 км и ширина примерно 16 км. Дым от пожара может затронуть ряд населенных пунктов в этом районе.
Второй по величине пожар произошел в сельском муниципалитете Горного Юга, площадь которого оценивается в 7000 га. Пожар представляет опасность для объектов собственности, но ведутся работы по их защите.
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Третий по величине - в провинциальном парке Спрус-Вудс, площадь которого оценивается в 5600 га, что привело к введению местного чрезвычайного положения.
"Путешественникам настоятельно рекомендуется избегать этого района и не игнорировать знаки с закрытыми тропами", - предупреждают местные власти.
Площадь пожаров в Утимут-Болоте и Кэдди-Лейк составляет примерно 3800 га. Лесные пожары в Сандилендс оцениваются в 2000 га.
"Жителям Манитобы рекомендуется избегать участков с лесными пожарами и не собираться на проезжей части, чтобы посмотреть или сфотографировать пожар или его тушение. Это чрезвычайно опасно и затрудняет выполнение работы экипажами", - предупредило правительство.
Справка УНИАН. Манитоба - канадская провинция, расположенная в центре страны в регионе Канадские прерии. Провинция в основном равнинна, на ее территории насчитывается более 110 тысяч озер.
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