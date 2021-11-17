В Канаде в провинции Британская Колумбия смертоносное наводнение унесло, по меньшей мере, одну человеческую жизнь.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что из-за наводнения громадные глыбы размытой дождями почвы обрушились на шоссе и завалили десятки автомобилей.
На данный момент известно об одной жертве. Еще несколько человек считаются пропавшими без вести.
Наводнение в Канаде: что еще известно
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