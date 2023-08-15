В этом году штат Химачал-Прадеш стал свидетелем широкомасштабных разрушений из-за сильных дождей.

Индию охватили проливные дожди, из-за чего в Гималаях произошло несколько смертельных оползней. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, на данный момент уже известно о 50 погибших в результате стихии. Среди них - несколько человек, которые погибли во время обрушения индуистского храма.

По данным местных властей, число жертв может увеличиться, так как более 20 человек остаются в ловушке. Ведется поисково-спасательная операция.

Из-за трагедии принято решение отменить все культурные мероприятия по случаю Дня независимости, который Индия отмечает 15 августа. Людей призывают оставаться дома и не посещать места, где могут быть оползни.

Как сообщается, в пострадавших районах в течение примерно 55 часов не прекращались дожди.

Грязевое "цунами" в Италии - что известно

На днях небольшой итальянский городок Бардонеккья накрыло грязевое "цунами". Поток грязи хлынул на улицы города, сметая все на своем пути. Город завалило грудами мусора: грязевой поток захлестнул дорожные знаки, автомобили и автобусные остановки. Пострадал один человек.

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