В результате стихии пострадал человек.

Небольшой итальянский городок на границе с Францией накрыло грязевое "цунами". К счастью, обошлось без жертв, однако один человек пострадал. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Как сообщается, причиной стихии стал оползень в горах. После проливных дождей всю грязь смыло в реку и принесло в город. На кадрах из сети видно, как грязевой поток обрушивается на улицы города Бардонеккья.

По данным агентства, шесть человек оказались в ловушке. Их автофургон утянуло вниз по течению - понадобилась помощь спасателей. Также сообщается от одном пострадавшем.

В результате "цунами" машины полностью покрыты грязью, а улицы города завалены грудами мусора. Грязевой поток захлестнул все на своем пути, поглотив дорожные знаки, автомобили и автобусные остановки. Местная власть предупреждает о возможных перебоях в подаче воды, электричества и газа в город.

Лесные пожары на Гавайях: что известно

На Гавайях разразился настоящий огненный армагеддон. Лесные пожары вышли из-под контроля и из-за сильного ветра быстро распространились на жилые дома. В результате стихии буквально выгорел исторический город Лахайна.

По последним данным, число погибших в результате лесных пожаров на Гавайских островах приближается к сотне.

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