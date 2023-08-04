Уже известно о 7 погибших, еще 30 - считаются пропавшими без вести.

В районе горного курортного поселка Шови в Грузии сошел оползень. В результате стихии погибли не менее 7 человек, еще 30 человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщает информационный портал "Новости - Грузия", два тела были обнаружены накануне, а сегодня утром - еще четыре. С места трагедии удалось эвакуировать более 200 человек, среди которых много детей.

В регионе, где сошел оползень, повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты, связь работает, но с перебоями. Из-за этого в зону бедствия привлекли вертолеты.

Как сообщается, спасателям все еще не удается пробиться к зоне коттеджей, которая оказалась в эпицентре оползня. "Там, где были коттеджи, уже фактически ничего нет… Спасатели не могут пройти, они проваливаются …",- говорят в штабе по ликвидации последствий оползня.

Понедельник, 7 августа, объявлен в Грузии Днем траура по погибшим в Шови. При этом власти Грузии заявили, что помощь от соседних стран не требуется. По словам премьера Ираклия Гарибашвили, несколько сотен спасателей делают возможное в сложившейся ситуации.

Трагедия в Южной Корее

В середине июля минимум 12 человек погибли в туннеле в корейском городе Чхонджу. Там после проливных дождей сошел оползень, заблокировав туннель. В результате более десятка автомобилей и автобус затопило.

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