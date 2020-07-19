В ГСЧС предупреждают о повышении уровня воды в реках западных областей

Повышение уровня воды ожидается в реках Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областей.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о повышении уровня воды в реках западных областей.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Так, в течение второй половины дня 19 июля и ночью 20 июля в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области будет кратковременное повышение уровней воды на 0,3-0,8 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением низин, особенно в населенных пунктах, а также образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненного грунта.

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Кроме того, по данным ГСЧС, 19-20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями на 8:00 17 июля, возможен выход воды на отдельные участки речных пойм. При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

«19-20 июля на р. Припять, в створе поста Речица и на р. Стоход в створе поста Любешев (Волынская область) удержится превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах в Ратновском i Любешевском районах Волынской области», - говорится в сообщении.

Кроме того, 20-21 июля, в связи с ожидаемыми осадками, в бассейнах Прута, Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8:00 19 июля, без негативных последствий.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 19 июля в западных областях Украины нет подтопленных населенных пунктов. Всего от непогоды пострадали 349 городов и поселков.