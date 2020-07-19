Вода отступила: на западе Украины не осталось подтопленных городов и поселков

Силы ГСЧС за время борьбы с последствиями стихии спасли 478 человек.

Западная Украина пострадала от масштабных наводнений / ГСЧС Украины

По состоянию на утро 19 июля в западных областях Украины нет подтопленных населенных пунктов. Всего от непогоды пострадали 349 городов и поселков.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС. Во время стихийного бедствия было подтоплено более 7 тысяч подвалов и более 22 тысяч приусадебных участков.

Сейчас разрушено 202 км автодорог и 95 мостов, 549 км дорог и 213 мостов повреждено. Больше всего пострадала Ивано-Франковская область.

Силы ГСЧС за время борьбы с последствиями непогоды спасли 478 человек. Эвакуирован 721 человек, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек.

Как сообщал УНИАН, в июне интенсивные осадки привели к масштабным наводнениям в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Подтоплены десятки населенных пунктов, сельхозугодья, разрушены дороги и тому подобное.

В Ивано-Франковской области погибли три человека. Правительство выделило на преодоление последствий наводнений на западе Украины 672 млн грн.