Причиной этого стало аномальное обмеление озера.

Над поверхностью высыхающего озера Морнос в Греции поднимаются заболоченные останки деревни, которую затопили почти 45 лет назад. Об этом сообщает Reuters.

После зимы с малым количеством снега и лета с изнуряющей жарой и засухой на большей части Греции, огромное искусственное озеро, которое снабжает водой почти половину населения страны, рекордно обмелело.

"День за днем ​​вода убывает", - говорит мэр муниципалитета Димитрис Яннопулос. Он говорит, что ничего подобного не наблюдалось в течение 33 лет.

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Длинные участки потрескавшейся почвы окружают руины затерянной деревни Каллио, которая была затоплена в 1980 году, чтобы создать озеро для удовлетворения постоянно растущих потребностей в воде столицы, расположенной примерно в 200 км.

Как пишет агентство, засушливый средиземноморский климат Греции сделал ее особенно восприимчивой к последствиям глобального потепления. Ученые говорят, что экстремальные погодные условия, связанные с изменением климата, теперь являются причиной упадка озера.

"Это тревожный звонок. Мы не знаем, что произойдет в предстоящий период. Если у нас будет бездождливая зима, все станет сложнее", - говорят ученые.

Как сообщается, колодцы в этом районе пересыхают, а риск лесных пожаров навис из-за того, что леса стали суше.

Запасы воды в озере и в трех других водохранилищах, снабжающих Аттику, регион с населением около 4 миллионов человек, включая Афины, сократились до 700 миллионов кубических метров в августе по сравнению с 1,2 миллиарда кубических метров в 2022 году.

Засуха на Филиппинах

Ранее на Филиппинах засуха обнажила затопленный город. На поверхности оказались части затонувшей церкви и фундаменты древних построек старого города Пантабанган. Город был перенесен на новое место в 1970-х годах во время строительства плотины, которая сейчас служит основным источником ирригации и воды для Нуэва-Эсихи и близлежащих провинций.

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