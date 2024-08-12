Пламя распространяется "со скоростью молнии".

Лесные пожары в Греции вышли из-под контроля. Недалеко от Афин огонь уже сжег деревья, дома и автомобили, а саму греческую столицу накрыл облаками дыма.

Как пишет Reuters, распространению пламени способствует ветреная погода, а жители покидают свои дома, чтобы спастись.

На борьбу с огнем бросили 400 спасателей, 16 самолетов с водяными бомбами и 13 вертолетов. С наступлением ночи пожарные самолеты прекратили работу до утра, а пламя окрасило небо в оранжевый цвет.

"Ситуация остается опасной, поскольку огонь распространяется между жилыми домами", - сказал представитель пожарной бригады Василис Ватракогианнис.

Он сказал, что пожар распространился быстро, "со скоростью молнии", из-за штормового ветра. Пламя высотой до 25 метров поглотило деревья и кустарники.

"Деревня Варнавас была окружена в мгновение ока. Очень ветрено. Пожар начался в одной точке, и внезапно вся деревня оказалась окружена огнем", - рассказала агентству местная жительница.

Лесные пожары в Греции и Европе

С мая по всей Греции вспыхнули сотни лесных пожаров. Ученые связывают их частоту и интенсивность со все более жаркими и сухими погодными условиями.

После самой теплой за всю историю зимы и длительных засушливых периодов в Греции также зарегистрировали самые жаркие июнь и июль и, по прогнозам, это лето тоже станет самым жарким в истории страны.

Этим летом пожары также бушевали на фоне экстремальной жары в других частях Европы, в том числе в Испании и на Балканах.

В апреле в отчете Европейской комиссии говорилось, что сезон лесных пожаров 2023 года в Европе был одним из самых сильных в этом столетии.

Вас также могут заинтересовать новости: