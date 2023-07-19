Новую концепцию о том, как хорошо себя чувствовать и показывать продуктивность в самые жаркие дни лета презентовало Федеральное объединение немецких врачей.

В Германии врачи изобрели "релаксирующий" метод борьбы против самых жарких дней лета. Напомним, на этой неделе Европа бьет рекорды по уровню температуры воздуха - столбики термометров достигают +40 С.

Так, председатель Федерального объединения ведомств немецких врачей (BVÖGD) Йоханнес Ниссен озвучил совместное заключение коллег и объявил, что нужно ввести "сиесту". Об этом он рассказал в интервью RND.

Речь идет о послеобеденном отдыхе, который является довольно популярной концепцией борьбы с жарой в таких странах, как Испания и Италия.

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"Мы должны ориентироваться на то, как люди работают в жару в южных странах: рано вставать, продуктивно работать утром, а в полдень отдыхать", - заявил Ниссен.

Он отметил, что гражданам Германии также следует придерживаться соответствующего ритма жизни в летние месяцы: заниматься более напряженными делами по утрам, когда еще не так жарко и человек не чувствует себя измотанным.

Глава Федерации указал, что во время летних ночей организм хуже высыпается, поэтому, естественно, что у некоторых людей в течение дня наблюдаются проблемы с концентрацией внимания.

Врач рекомендовал максимально облегчить себе жизнь в жару: пренебрегать запретами офисного дресс-кода и носить летние вещи, больше пить, отдавать предпочтение более легким, но более частым перекусам.

В Европе наблюдается аномальная жара

Напомним, на этой неделе синоптики констатируют аномально высокую температуру воздуха не только на юге Европе (там ориентировочно было +40 С), но и в целом на континенте. К примеру, в Чехии в эти выходные прогнозировали рекорд +38 С.

Тем временем в калифорнийской Долине Смерти отметки термометра достигали действительно "смертельных показателей" в + 54 С. отмечалось, что иногда такие пики температуры являются нормальным явлением, однако, учитывая глобальное потепление, соответствующие периоды стали "острее" и продолжительнее.

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