Завтра там ожидаются сильные осадки.

Завтра в четырех областях на западе Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют метели и снег.

"4 февраля в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях значительный снег, метель", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

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Справка УНИАН. I уровень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Погода на завтра

4 февраля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В западных областях умеренный, а на Закарпатье и Прикарпатье значительный снег и метель. На остальной территории ожидается небольшой снег, в южной части - небольшой мокрый снег, в Крыму - мокрый снег с дождем.

На дорогах страны местами будет гололедица. Ветер в Украине будет со скоростью 7-12 м/с, а в Карпатах и в западных областях местами ожидаются порывы 15-20 м-с.

Температура днем ожидается от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны воздух прогреется до 0-5° тепла.

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