Температура 4 и 5 февраля снизится по всей стране.

В ближайшие выходные, 4 и 5 февраля, в Украине ожидается резкое похолодание. Ночные морозы местами усилятся до -5...-10 градусов, а днем температура будет держаться от -4 до +1. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Вместе с похолоданием ожидается снег, который будет на западе, севере и в некоторых центральных областях, а в воскресенье - еще и местами на юге страны.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью -4°, днем -2°. В воскресенье ночью ожидается -5°, а днем -4°, облачно с прояснениями.

Видео дня

Во Львове в субботу ночью -6°, днем 0°, небольшая облачность, снег. В воскресенье ночью -7°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Луцке в субботу ночью -4°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -6°, днем -4°, снег.

В Виннице в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха -4°...-2°, снег. В воскресенье температура будет -6°...-4°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°, мокрый снег. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, -3°...-2°, снег.

В Харькове в субботу температура ночью составит -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность. В воскресенье столбики термометров покажут -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем 0°, снег. В воскресенье температура составит -3°...-1°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, -2°...+2°. В воскресенье - пасмурно, мокрый снег, -1°...+1°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью -1°, днем +2°. В воскресенье ночью ожидается -3°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, небольшой снег с дождем. Температура ночью -3°, днем +3°. В воскресенье будет пасмурно, ночью -5°, днем +2°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит -4°, днем +2°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем до -6°, снег. В воскресенье ночью температура составит -10°, днем столбики термометров покажут -8°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой снег.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем -2°, снег. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, небольшой снег. Температура составит -6° ночью и -5° днем.

В Трускавце в субботу будет опасмурно, сплошная облачность, снег температура до -4°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, небольшой снег, температура -7°...-6°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода и небольшой снег, до -1°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -7°...-5°.

В Затоке в субботу - пасмурно, небольшой дождь, ночью -1°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, сильный снегопад, температура -2°...-3°.

В Бердянске в субботу будет ясно и безоблачно, температура -1°...+2°. В воскресенье - пасмурно, температура -1°...+4°.

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