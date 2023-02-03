В Укргидрометцентре предупреждают о затоплениях в Черниговской области.

На севере Украины на 5 дней объявили оранжевый уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, в Черниговской области будут затопления.

"2-6 февраля на участке Верхнего Днепра в пределах Украины (Черниговский район Черниговской области) будет значительное затопление поймы, нарушения транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра и частичное затопление отдельных населенных пунктов в Черниговском районе Черниговской области", - говорится в предупреждении.

Также на участке Десны Новгород-Северский - Макошино (Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы Черниговской области) будет происходить усиление ледовых явлений, возможны резкие колебания уровней воды до 0,1-0,2 м за сутки с содержанием и увеличением затопления поймы и замерзания воды на ней, нарушения транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны.

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На реке Снов сохранится превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области.

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег, днем на юге небольшой дождь, а на Закарпатье - умеренные осадки.

"На дорогах страны местами гололедица; в южной части ночью и утром местами туман", - предупредили в Укргидрометцентре.

Температура днем от 1° мороза до 4° тепла, в южной части 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток ожидается до 3-8° мороза.

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