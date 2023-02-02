Существенное похолодание в Украине ожидается уже в ближайшие выходные.

В конце текущей недели в Украину вернутся сильные морозы. Холоднее всего будет в Карпатах, где температура ночью будет опускаться до -16°, на остальной территории ожидается до -10°. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его данным, сегодня в Украине местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя. Температура воздуха днем составит -1...+4 °С, а в южных областях воздух прогреется до +2...+7 °С.

Погода 3 февраля

В пятницу в Украине сохранится облачная погода с небольшими осадками преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах страны будет гололедица. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, в западной части северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4...+1 °С, днем -2...+3 °С, в южной части +2...+7 °С.

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Погода на выходные

4 и 5 февраля в Украине будет преобладать поле повышенного давления. Существенных осадков, по данным Игоря Кибальчича, не предвидится.

"Температура воздуха в ночное время составит -10...-5 °С, днем -5...0 °С. В юго-восточных областях ночью -7...-2 °С, днем около 0 °С. В Карпатах ночью температура опустится до -16...-11 °С, днем -10...-5 °С", - отметил синоптик.

Народный синоптик Станислав Щедрин также предупреждает об ухудшении погоды в Украине. По его данным, холодный арктический воздух приведет в Украине к сильным снегопадам и метелям.

По его прогнозу, в большинстве областей Украины 3-7 февраля пройдут снегопады, на юге, центре Украины и в Карпатах - сильные снегопады, метели, порывистый ветер, местами гололед.

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