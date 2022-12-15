Народный праздник 15 декабря известен под названием День Аввакума.

Христиане отмечают церковный праздник 15 декабря в честь пророка Аввакума. Этого пророка в Киевской Руси считали покровителем сна и сновидений. Ему молились об исцелении от бессонницы и избавлении от кошмаров, просили крепкого сна и быстрого засыпания у детей.

Матери в День Аввакума проводили специальный ритуал для крепкого сна у младенца. Для этого кропили водой новую неношеную белую рубашку и надевали на ребенка перед сном.

Девушки в эту дату готовились к Святкам, приглашали вечером в дом подруг и вместе занимались рукоделием. За работой обсуждали юношей и делились секретами о том, как приворожить парня. Молодежь днем каталась на санях, играла в снежки и обливала горки холодной водой, чтобы с них можно было съезжать.

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Что нельзя делать 15 декабря

В этот день у людей обостряются все эмоции и они могут стать вспыльчивыми, случайно обидеть или расстроить близких. В этот день нужно думать перед тем, как что-то сказать. Неудачный день для рыбалки. Неудачный день для поиска новой работы, прохождения собеседований и повышения в должности. Сегодня нельзя есть рыбу и пить алкоголь.

Приметы погоды 15 декабря

Много снега на земле лежит - к хорошему урожаю в следующем году.

Птицы сидят на верхушках деревьев - к сильному ветру.

Много морозных узоров на окнах - к хорошему урожаю ягод и фруктов.

Туманная ночь предвещает снегопад и сильные метели.

Куры рано засыпают - к похолоданию.

Дождь в этот день предвещает затяжную непогоду.

Если звезды ночью ярко мерцают, но луны не видно, то зима будет очень морозной.

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