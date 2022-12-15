Христиане отмечают церковный праздник 15 декабря в честь пророка Аввакума. Этого пророка в Киевской Руси считали покровителем сна и сновидений. Ему молились об исцелении от бессонницы и избавлении от кошмаров, просили крепкого сна и быстрого засыпания у детей.
Матери в День Аввакума проводили специальный ритуал для крепкого сна у младенца. Для этого кропили водой новую неношеную белую рубашку и надевали на ребенка перед сном.
Девушки в эту дату готовились к Святкам, приглашали вечером в дом подруг и вместе занимались рукоделием. За работой обсуждали юношей и делились секретами о том, как приворожить парня. Молодежь днем каталась на санях, играла в снежки и обливала горки холодной водой, чтобы с них можно было съезжать.
Что нельзя делать 15 декабря
- В этот день у людей обостряются все эмоции и они могут стать вспыльчивыми, случайно обидеть или расстроить близких. В этот день нужно думать перед тем, как что-то сказать.
- Неудачный день для рыбалки.
- Неудачный день для поиска новой работы, прохождения собеседований и повышения в должности.
- Сегодня нельзя есть рыбу и пить алкоголь.
Приметы погоды 15 декабря
- Много снега на земле лежит - к хорошему урожаю в следующем году.
- Птицы сидят на верхушках деревьев - к сильному ветру.
- Много морозных узоров на окнах - к хорошему урожаю ягод и фруктов.
- Туманная ночь предвещает снегопад и сильные метели.
- Куры рано засыпают - к похолоданию.
- Дождь в этот день предвещает затяжную непогоду.
- Если звезды ночью ярко мерцают, но луны не видно, то зима будет очень морозной.