Власти опасаются, что число жертв может увеличиться.

Землетрясение в Афганистане унесло жизни по меньшей мере 22 человек.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, землетрясение магнитудой 5,6 сотрясло западную провинцию Бадгис, граничащую с Туркменистаном на западе Афганистана. В результате были разрушены сотни домов.

"К сожалению, наши первоначальные отчеты показывают, что 22 человека, в том числе женщины и дети, погибли и еще четверо ранены", - сказал Баз Мохаммад Сарвари, директор отдела информации и культуры администрации провинции Бадгис. При этом власти не исключают, что число жертв может возрасти.

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По последним данным, в результате землетрясения также повреждены более 700 домов.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло на глубине 30 километров.

Напомним, ранее ударные волны от мощного извержение вулкана в Королевстве Тонга зафиксировали в Украине. По данным специалистов, ударные волны от извержения обогнули нашу планету дважды.

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