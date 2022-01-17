В горах Румынии произошло землетрясение, толчок от которого был зафиксированы в Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Как отмечается, землетрясение произошло 16 января в районе гор Вранча, в 125 километрах от границы с Украиной на глубине 130 километров.
"На территории Румынии зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,4, который распространился на территорию Одесской области (Измаильский район) без негативных последствий", - говорится в сообщении.
Читайте такжеНеделя в Украине начнется со снега и дождей: где ждать осадки
Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.
Напомним, несколько дней назад на Закарпатье дважды за сутки зафиксировали землетрясения.
Как ранее сообщал Погода УНИАН, перед Новым годом, 29 декабря, в Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксировали в Ивано-Франковской области.