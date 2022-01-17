В Румынии произошло землетрясение, подземные толчки зафиксировали в Одесской области.

В горах Румынии произошло землетрясение, толчок от которого был зафиксированы в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как отмечается, землетрясение произошло 16 января в районе гор Вранча, в 125 километрах от границы с Украиной на глубине 130 километров.

"На территории Румынии зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,4, который распространился на территорию Одесской области (Измаильский район) без негативных последствий", - говорится в сообщении.

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Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Напомним, несколько дней назад на Закарпатье дважды за сутки зафиксировали землетрясения.

Как ранее сообщал Погода УНИАН, перед Новым годом, 29 декабря, в Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксировали в Ивано-Франковской области.

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