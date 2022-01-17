Ударные волны от извержения обогнули нашу планету дважды. Их зафиксировали на Харьковщине.

Ударные волны от мощного извержение вулкана в Королевстве Тонга зафиксировали в Украине.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным специалистов, ударные волны от извержения обогнули нашу планету дважды.

"Подтверждением этого являются многочисленные измерения цифровых барометров во многих странах. Чувствительные датчики засекли скачок плотности воздуха (следовательно, и атмосферного давления), что хорошо заметно на барограммах", - рассказывают специалисты.

Как отмечается, "скачки" атмосферного давления зафиксировали на частных метеостанциях в Харькове, Дергачах, Сахновщине и Вертиевке. Амплитуда кратковременных колебаний составляла 1,2-1,8 миллиметра ртутного столба.

Читайте такжеСильное извержение подводного вулкана в Тихом океане: по всему региону ждут цунами

Как сообщается, первый скачок зафиксирован вечером 15 января около 21 часа по местному времени, то есть примерно через 15 часов после наиболее мощной фазы извержения.

Вторичный скачок давления пришелся на вторую половину ночи 16 января.

"Расстояние от вулкана Хунга-Тонга до Харьковщины составляет 18 тысяч километров, следовательно, ударная волна распространялась со скоростью около 1100 км/ч", - говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что человеческим организмом подобное событие никак нельзя почувствовать из-за его слабой интенсивности.

Напомним, сильное извержение подводного вулкана произошло в Тихом океане. Восьмиминутное извержение было таким мощным, что похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Аляске. Извержение сопровождалось землетрясениями и вызвало волны цунами высотой до четырех метров.

Вас также могут заинтересовать новости: