Синоптики объявили І уровень опасности.

На Закарпатье ожидается резкое ухудшение погоды. Предупреждение об осложнении погодных условий обнародовал Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

"В течение 2-3 апреля в связи с поступлением холодной воздушной массы ожидается кратковременное снижение температур воздуха на 8-10°", - предупреждают синоптики.

По прогнозу, днем 1 апреля будет +20°...+25°, а 2 апреля ожидается уже +10°...+15°, на высокогорье - до +7°. Ночью 3 апреля будет +3°...+7°, днем +12°...+17°, а на высокогорье - до +4°...+9°.

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2 апреля ожидается умеренный, местами значительный дождь и отдельные грозы. Также днем 2 и 3 апреля прогнозируется усиление ветра 15-20, а на высокогорье - до 25 м/с.

"Осложнение погодных условий соответствует І уровню опасности (желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, связи, строительной и туристско-рекреационной отраслей", - предупреждают в гидрометцентре.

Погодана Закарпатье - прогноз на ближайшие дни

Сегодня по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет южный 7-12 м/с, днем в горах местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем +21°...+26°, в горах местами +13°...+18°.

На автодорогах также без осадков. Видимость хорошая - 10 км и более.

В Ужгороде ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Столбики термометров покажут +23°...+25°.

В последующие двое суток на Закарпатье станет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, а утром и днем пройдут дожди, местами осадки будут значительными. Ветер местами будет достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12° тепла, днем 10-15°, на высокогорье до 7° тепла.

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