Снижение температуры ожидается уже на этой неделе.

После нескольких теплых дней в Украине ожидается похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Похолодание предполагается в среду", - сказала она.

Сегодня же, по данным синоптика, в Украине ожидается +21...+26 градусов.

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Будет преимущественно сухо, лишь в Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях местами пройдет небольшой дождь.

В Киеве ожидается до +25 градусов. Сегодня утром вероятен небольшой дождь, а днем уже будет без осадков.

Похолодание в Киеве - что известно

По данным Укргидрометцентра, в столице ожидается резкое похолодание с дождями. "2 и 3 апреля за счет изменения синоптических процессов возможны кратковременные дожди", - говорят в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, с середины текущей недели температура будет постепенно снижаться. Уже 3 апреля ожидается резкое похолодание - температура в столице упадет сразу на 10 градусов, с +21° до +11° днем.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что похолодание ожидается 2 апреля в западных областях. В дальнейшем, 3 апреля, оно распространится уже на большинство областей нашей страны.

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