В понедельник в Киеве ожидается до +23 градусов.

Погода в Украине в понедельник, 1 апреля, порадует теплом и солнцем. Температура воздуха будет достигать 24 тепла.

"Малооблачно, без осадков. Температура ночью 5-10°, в западных областях 9-14° тепла; днем 19-24°, на высокогорье Карпат и побережье морей 14-19°", - сообщили в Укргидрометцентре в Facebook.

При этом ожидается ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, а в Карпатах днем и в западных областях местами порывы 17-22 м/с.

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Погода в Киеве

В Киеве и области 1 апреля также будет малооблачно и без осадков, а ветер южный, 7-12 м/с.

В Киевской области ночью столбик термометра покажет 5-10° тепла, а днем 19-24°. При этом в Киеве - ночью 8-10° тепла, днем 21-23°.

Когда похолодает - прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в субботу, 30 марта, и воскресенье, 31 марта, везде ожидается солнечная погода и +20...+25 градусов. Только в субботу на востоке будет немного свежее, 15...+18 градусов.

В Киеве 30-31 марта также будет светить солнце, а воздух прогреется до роскошных +20...+22 градусов.

По ее словам, украинцам стоит ожидать понижения температуры во вторник, 2 апреля, в западных областях, а в среду, 3 апреля, в большинстве оставшихся областей Украины.

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