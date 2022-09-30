Жителей трех штатов попросили принять необходимые меры предосторожности и быть готовыми к чрезвычайной опасности.

Ураган "Иэн" пронесся по штату Флорида и, набрав силу, направился в сторону Южной Каролины.

Теперь власти Флориды подсчитывают ущерб, ищут погибших и пострадавших в результате самого разрушительного за последние годы урагана. Пока известно как минимум о 21 жертве, сообщает Би-би-си.

По данным Национального центра США по ураганам, после ослабления во Флориде, которую "Иэн" покинул в статусе тропического шторма, он набрал силу в Атлантическом океане, вернув себе звание урагана, и сейчас несется в сторону Южной Каролины.

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В центре предупреждают, что ураган вызовет опасные для жизни штормовые волны и ливневые дожди по всему побережью Южной Каролины, а также в некоторых частях Джорджии и Северной Каролины.

По прогнозам синоптиков, "Иэн" обрушится на берег в пятницу, а затем быстро ослабнет над юго-востоком США.

Власти Джорджии, Южной Каролины и Северной Каролины призвали жителей принять необходимые меры предосторожности и быть готовыми к чрезвычайной опасности.

Ожидается, что удар "Иэна" по Южной Каролине будет не таким сильным, как во Флориде, но волны могут достигать двухметровой высоты.

Во Флориде, по которой ураган пронесся со среды на четверг, сейчас оценивают масштабы разрушений.

Директор Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Кевин Гатри, сообщил, что по предварительным данным жертвами урагана стал по меньшей мере 21 человек. Окончательными эти данные станут после официального заключения о причинах смерти.

Президент Джо Байден на брифинге в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям заявил, что "Иэн", возможно, самый смертоносный ураган в истории Флориды.

Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Южной Каролине и других штатах, затронутых ураганом. Он также учредил специализированные фонды федеральной помощи для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Во Флориде от "Иэна" сильнее всего пострадал город Форт-Майерс, в котором ураган вышел на берег: улицы превратились в реки, а морская вода залила дома.

Тому Джонсону из Форт-Майерса "повезло" увидеть ураган из первого ряда - его квартира находится на втором этаже двухэтажного здания у гавани.

"Мне было очень страшно, так как я такого никогда не видел: это были просто самые ужасающие звуки, повсюду летали обломки, вылетали двери", - рассказал 54-летний мужчина.

Его дом уцелел, но одной из его соседок, Джанель Тиль, не так повезло, и ей пришлось просить помощи соседей после того, как ее квартиру на первом этаже начало затапливать.

"Они забрали моих собак, а потом я выпрыгнула из окна и поплыла", - рассказывает 42-летняя женщина. Когда Тиль вернулась в свою квартиру после того, как шторм утих, она открыла дверь и ждала около пяти минут, пока из квартиры лилась вода.

"Я любила свой дом. Но самое главное, что я жива", - сказала она.

Спасательные вертолеты продолжают снимать людей с крыш домов - уже проведено 700 спасательных рейсов. Во Флориде без света остались около 2,3 млн домов, сейчас службы пытаются восстановить подачу электроэнергии, из федерального бюджета уже направлены деньги для восстановления затопленного штата.

Ураган "Иэн"

Во Флориду "Иэн" прибыл из Кубы - по острову ураган прошелся еще во вторник, оставив без электричества 11 млн человек. И во многих районах света нет до сих пор. Десятки тысяч человек были эвакуированы или бежали. Ураган вызвал наводнение и повредил дома. Скорость ветра превышала 200 км/ч.

По мере приближения к Флориде ураган усилился. Сообщалось, что "Иэн" вызвал опасные для жизни штормовые нагоны - волны, гонимые вдоль побережья высотой до 3,7 м.

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