Уже через несколько дней температура в Украине значительно снизится.

В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки.

Об этом в Facebook сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, заморозки ожидаются 29 и 30 сентября.

"29 сентября на северо-востоке страны, 30 сентября в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы, в северо-восточных областях местами и в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, температура днем составит 10-18° тепла.

Читайте такжеТеплые дни и холодные ночи: какой будет погода в Украине до конца недели (карта)

Напомним, по данным Погода УНИАН, сегодня-завтра в Украине сохранится по-осеннему теплая погода. Днем столбики термометров покажут +14°...+17°, а ночью будет около +5°...+7°. Однако уже со среды, 29 сентября, ночные температуры резко снизятся.

29 сентября в восточных областях температура ночью упадет до 0°...+2°. Около +2° будет и в Сумской области. Немного теплее в центральных областях Украины, до +3°...+4°.

Также до +2° ожидается еще и в Черниговской области. Дневные же температуры будут в меру комфортными, +13°...+16°, местами до +18°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская