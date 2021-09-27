В ближайшие дни погода в Украине будет в меру теплой, а вот ночи станут очень холодными.

Сегодня-завтра в Украине сохранится по-осеннему теплая погода. Днем столбики термометров покажут +14°...+17°, а ночью будет около +5°...+7°. Однако уже со среды, 29 сентября, ночные температуры резко снизятся.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

29 сентября в восточных областях температура ночью упадет до 0°...+2°. Около +2° будет и в Сумской области. Чуть теплее будет в центральных областях Украины, до +3°...+4°.

30 сентября ночные температуры останутся практически такими же. К тому же до +2° ожидается еще и в Черниговской области. Дневные же температуры будут в меру комфортными, +13°...+16°, местами до +18°.

Начиная с 1 октября, ночи станут чуть теплее. Столбики термометров будут подниматься до +4°...+8°, лишь местами ожидается +2°.

Напомним, на этой неделе в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды, существенных осадков не предвидится. По словам синоптика Натальи Диденко, только в понедельник и вторник на северо-востоке Украины, а это Сумщина, Харьковщина, Полтавщина, часть Черниговщины и Луганщины вероятен небольшой дождь.

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Автор: Екатерина Лиманская