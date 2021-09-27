С понедельника и до следующих выходных в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды.

На этой неделе в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды, существенных осадков не предвидится.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, только в понедельник и вторник на северо-востоке Украины, а это Сумщина, Харьковщина, Полтавщина, часть Черниговщины и Луганщины вероятен небольшой дождь.

"Потом будет много солнца, красивых осенних облаков, утренних туманов с опасной видимостью для водителей, сухой погоды", - предупредила синоптик.

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По данным Натальи Диденко, температура воздуха не будет слишком высокой, в течение дня максимально предусматривается в пределах +13...+18 градусов. Теплее всего будет на юго-западе Украины, на Закарпатье до +18...+22 градусов.

"Ночи ожидаются холодными, +4...+9 градусов, на Юге и на Закарпатье до +12 градусов", - рассказала она.

Украинцев в этом году ожидает холодная погода в октябре - прогнозируются дожди и заморозки.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в этом году в Украине может быть два "бабьих" лета, одно из которых уже было.

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Автор: Екатерина Лиманская