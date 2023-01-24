Такие температура ожидаются в Украине ночью уже в ближайшее время.

На этой неделе в Украине будет преобладать погода без осадков. В большинстве областей ожидается туман. Ночью в Украине ожидаются сильные морозы, днем - местами "плюс". Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток будет без существенных осадков, однако в конце недели в юго-западной части ожидаются дожди и мокрый снег.

Ветер будет северо-восточный с переходом на юго-восточный, его скорость будет 3-10 м/с.

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Температура ночью составит -1°...-8°, в среду и четверг температура будет опускаться до -9°...-15°. Днем в Украине от 2 градусов мороза до 4 тепла, на Закарпатье и в Крыму воздух прогреется до +5°...+9°.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Днем в Украине будет от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье и в Крыму - до 5-9° тепла.

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