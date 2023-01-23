Стихийное явление ожидается на Черниговщине. Также подтопления ожидаются на северо-западе страны.

В Украине в ближайшие дни ожидаются значительные подтопления. Предупреждение о стихии обнародовал Укргидрометцентр.

"23-26 января на участке Верхнего Днепра в пределах Украины (Черниговский район Черниговской области) будет значительное затопление поймы, нарушения транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра и затопления жилых домов ряда сел в Черниговском районе Черниговской области (III уровень опасности)", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, на участке Десны Новгород-Северский - Макошино продолжится постепенное повышение уровней воды, увеличение затопления поймы и нарушения транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны; на притоке Десны р. Снов сохранится превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. Из-за этого в указанном районе объявлен II уровень опасности.

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С 24 по 26 января на реках Припять, Выжевка и Стоход в пределах Волынской области продолжится подъем уровней воды.

"Будет происходить дальнейшее затопление приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в приречных селах Камень-Каширского и Ковельского районов (I уровень опасности)", - предупредили синоптики.

Погода на неделю в Украине

По данным синоптика Натальи Диденко, в ближайшую неделю в Украине ожидается стабильная погода без скачков температуры, что бывает довольно редко. По ее данным, в ближайшие 7 дней в Украине будет без существенных осадков, а температура воздуха днем будет колебаться вблизи "нуля", ночью ожидаются "минусы".

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