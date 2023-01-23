Погода в Украъине 24 января будет холодной / фото УНИАН

Во вторник, 24 января, в Украине ожидается небольшое похолодание. Температура снизится на градус-два в большинстве областей страны. Местами "минус" будет и ночью, и днем. Но все же на большей территории страны будет 0° или небольшой "плюс". Также во вторник в Украине станет больше солнца, а на севере и северо-востоке вообще будет ясно и безоблачно. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью -3°, днем 0°.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью-1°, днем +2°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +3°.
  • В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +1°.
  • В Тернополе 24 января ночью будет 0°, днем +1°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +8°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°.
  • В Виннице завтра будет -3°...+1°, небольшая облачность
  • В Житомире во вторник будет ночью -3° днем +1°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -1°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...-1°.
  • В Одессе 24 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.
  • В Запорожье температура ночью -4°, днем +1°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -7°..-1°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем 0°.
  • В Днепре температура ночью будет -3°, днем -1°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, 0°...+6°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +1°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем 0°.
Погода в Украине 24 января / фото УНИАН

Приметы погоды на 24 января

24 января - день Феодосия-Весняка. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет теплая. 

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