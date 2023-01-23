Во вторник, 24 января, в Украине ожидается небольшое похолодание. Температура снизится на градус-два в большинстве областей страны. Местами "минус" будет и ночью, и днем. Но все же на большей территории страны будет 0° или небольшой "плюс". Также во вторник в Украине станет больше солнца, а на севере и северо-востоке вообще будет ясно и безоблачно. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью -3°, днем 0°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью-1°, днем +2°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +3°.
- В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +1°.
- В Тернополе 24 января ночью будет 0°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +8°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°.
- В Виннице завтра будет -3°...+1°, небольшая облачность
- В Житомире во вторник будет ночью -3° днем +1°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -1°.
- В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...-1°.
- В Одессе 24 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°.
- В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.
- В Запорожье температура ночью -4°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -7°..-1°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем 0°.
- В Днепре температура ночью будет -3°, днем -1°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, 0°...+6°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +1°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем 0°.
Приметы погоды на 24 января
24 января - день Феодосия-Весняка. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет теплая.