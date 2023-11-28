По Киеву основной удар непогоды ожидается уже ближайшей ночью.

Завтра, 29 ноября, в Украину придет южный циклон, который вызовет осадки и усиление ветра. Об этом предупреждает синоптик Наталка Диденко.

"В большинстве областей ожидается осложнение погодных условий - снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дожди", - прогнозирует она.

Разделение осадков на снег или дождь будет зависеть от температуры. Ночью ожидается в пределах 0-5 градусов мороза, а днем потеплеет до +2...+6 градусов, только на западе будет днем холоднее, 0-4 градуса мороза. В южной части Украины ночью +2...+6, а днем +7...+14 градусов.

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"Внимание! Ветер снова предполагается сильным, со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду. Направление - юго-восточное с переходом на западное", - предупредила синоптик.

По ее данным, Киев завтра также попадет в сферу влияния южного циклона, который назвали Oliver.

"Основная порция непогоды придется на ближайшую ночь - в столице мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, а днем осадки будут постепенно ослабевать и прекращаться", - рассказала она.

Ветер в Киеве также ожидается сильным, со штормовыми порывами. Ближайшей ночью в столице будет 0-2 мороза, а завтра днем потеплеет до +2.

"30-го ноября непогода отступит, даже будет выглядывать солнышко, будет морозно ночью, днем около нуля", - порадовала Наталка Диденко.

В Украину идут новые циклоны - что известно

Завтра по Украине прокатится южный циклон, который повлечет снегопады и дожди по всей стране. 30 ноября украинцев ждет короткая передышка, ведь уже 1 декабря придет еще один циклон.

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