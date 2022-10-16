Завтра, 17 октября. в столице до +16 градусов, во вторник до +20 градусов.

Синоптик Наталья Диденко удивила украинцев прогнозом - в стране 17-18-го октября станет еще теплее, температура прогреется до +22 градусов. А вот с 19-го числа ожидается резкое похолодание.

Об этом она сообщила в своем Телеграмм-канале.

"17-го октября в Украине - снова прекрасная погода, сухо, солнечно, днем потеплеет. Во вторник - еще теплее, до +17+22 градусов", - прогнозирует Диденко.

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По словам синоптика, в среду-четверг пройдут дожди, в Карпатах 20-го октября вероятен снег, холодные атмосферные фронты с запада Европы принесут существенное похолодание.

"И нынешние + 14,,,+20 изменятся на +6,,,+12 градусов!" - предупредила она.

Соответственно, добавила Диденко, без отопления в помещениях станет очень холодно, стремительные прыжки атмосферного давления, градусов могут негативно повлиять на здоровье, настроение, работоспособность - подготовьтесь к такой резкой смене погоды.

В четверг в Киеве днем ожидается лишь +7...+9 градусов.

"Это грядущее похолодание еще не окончательное, потепление в октябре еще будет", - пообещала Диденко.

Прогноз погоды на октябрь 2022

Как сообщали синоптики, в этом году погода в октябре будет прохладной и достаточно сухой. Осадки в Киеве ожидаются лишь в середине месяца.

По данным погодных экспертов, осень-2022 в Киеве в целом будет прохладной. По сравнению с осенью 2021 года осень этого года будет более сухой.

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