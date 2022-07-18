Известный синоптик Наталья Диденко говорит, что в начале недели будет умеренно тепло, а во второй половине недели температура повысится.

В ближайшие дни в Украине ожидается умеренно теплая погода, а во второй половине недели температура начнет повышаться.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, завтра антициклон обусловит сухую солнечную погоду в большинстве областей Украины, лишь на севере местами ожидаются дожди с грозами.

"В Украине воздух ожидается завтра свежим, воздушная масса повсюду-умеренно теплая, в течение дня +20...+25 градусов, в южной части и на Закарпатье +25...+28 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, пока в Украине будет преобладать умеренно теплая погода, во второй половине недели градусы повысятся. "На неделе дождей будет мало, если вообще они появятся", - сказала она.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе в Украине ожидается прохладная погода за счет холодного воздуха из Скандинавии и Арктики. Однако к выходным температура снова повысится, особенно в западных и южных областях.

Вас также могут заинтересовать новости: