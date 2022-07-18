На этой неделе в Украине будет на 5-7 градусов прохладнее нормы.

На этой неделе в Украине ожидается прохладная погода за счет холодного воздуха из Скандинавии и Арктики. Однако к выходным температура снова повысится, особенно в западных и южных областях.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, в западной и центральной части Европы установится поле высоко атмосферного давления, где будет господствовать аномально жаркий и сухой воздух африканского происхождения. В то же время восточная часть Европы окажется в условиях преобладания северо-западных и северных воздушных потоков из районов Скандинавии и Арктики, говорит синоптик.

По его данным, на фоне пониженного атмосферного давления в этом регионе ожидается увеличенное количество облачности и довольно низкая температура.

"Таким образом, в течение всего прогнозируемого периода на территории Украины будет преобладать прохладная погода (особенно в северных и восточных областях страны), в отдельные дни дневная температура окажется на 5-7 °С ниже климатической нормы", - сообщил специалист.

Однако, к выходным придет жаркая воздушная масса из южной Европы, поэтому температура воздуха в Украине существенно повысится. Периодически будут проходить дожди разной интенсивности, за исключением южных и западных областей, где ожидается развитие засухи.

Напомним, Европу захлестнула волна лесных пожаров, вызванных аномальной жарой. В Португалии, Испании, Греции и на юго-западе Франции тысячи спасателей пытаются противостоять бурному огня. Тысячи человек эвакуированы, а несколько сотен умерли из-за последствий жары.

Вас также могут заинтересовать новости: