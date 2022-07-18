Понедельник в Украине порадует комфортной температурой. Температурные контрасты 18 июля сгладятся. На востоке и юге не будет сильной жары, а на западе температура повысится до +22°...+25°. На севере Украины сегодня ожидаются небольшие дожди.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +22°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Тернополе 18 июля ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +9°...+25°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
- В Виннице сегодня будет +11°...+23°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +10°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
- В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+20°.
- В Одессе 18 июля - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°.
- В Херсоне в понедельник ночью +15°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.
- В Запорожье температура ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +10°...+20°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет ясно безоблачно, +13°...+25°.
- В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +24°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +26°.
Народные приметы на 18 июля
18 июля - Афанасия преподобного. Если в день Афанасия как медь желтые облака - к дождю.