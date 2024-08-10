Оптический эффект - иризация "окрашивает" облака в разные цвета.

Украинские полярники обнародовали видео, на котором зафиксировано редкое явление - перламутровые облака, которые появляются из-за "игр" солнца и льда.

"Знаете, что это за цветные "заплатки" на небе? Это довольно редкое явление - перламутровые облака. В Антарктике их можно наблюдать буквально несколько раз за год экспедиции, преимущественно именно зимой", - рассказали в Национальном антарктическом центре.

Ученые напомнили, что сейчас в Южном полушарии зима и объяснили, как природа "рисует" такие красивые пейзажи.

"Большинство облаков живут в нижнем слое атмосферы - "влажной" тропосфере. А вот перламутровые формируются в следующем слое - "сухой" стратосфере. Влагу туда заносит сильный поток воздуха: обычно он натыкается на высокий горный хребет, "идет" вверх, огибает его и "падает" вниз. Верхушка волны проходит через нижнюю часть стратосферы, расположенную на высоте 15-30 км. Также это может быть связано с сильными тропосферными циклонами", - рассказывают ученые.

Речь идет о том, что, когда поток попадает в стратосферу, там должны быть аномально низкие температуры (около -85°С), чтобы влага превратилась в кристаллики льда. Весь этот процесс должен подсвечиваться солнцем, которое на несколько градусов ниже горизонта, то есть восходит или садится.

Именно тогда свет отражается от кристалликов в облаках так, что возникает оптический эффект иризации. Он как раз и "окрашивает" облака в разные цвета. Когда же солнце поднимается выше, то на фоне рассеянного света их почти не видно, ведь они очень тонкие.

"Поскольку облака состоят из кристалликов льда, наблюдаются в основном в полярных регионах и формируются в стратосфере, то их официальное название - ледяные полярные стратосферные облака. А уже из-за разноцветности их назвали перламутровыми", - пояснили ученые.

Национальный антарктический центр - последние новости

Недавно украинские полярники показали фото звездного неба в Антарктиде - редкое явление, потому что над станцией "Академик Вернадский", как правило, облачно. В Южном полушарии, где расположен континент Антарктида, - собственное звездное небо. Здесь можно увидеть 45 созвездий, которые недоступны в Северном полушарии. Самым известным является Южный крест, по нему можно определить направление на Южный полюс. Именно это созвездие было изображено на шевроне 28-й УАЭ, которая зимовала на станции "Вернадского" в прошлом году.

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