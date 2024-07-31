По словам ученых, из любого уголка Земли можно увидеть самую яркую звезду ночного неба - созвездие Большого Пса.

Украинские полярники показали фото звездного неба в Антарктиде - ученые говорят, что это - редкое явление, потому что над станцией "Академик Вернадский", как правило, облачно.

"Делимся с вами невероятными фотографиями звездного неба над станцией "Академик Вернадский". Это довольно редкое явление, ведь в нашем регионе Антарктики постоянно облачно. Можно ли из Украины смотреть одновременно с полярниками на одни и те же звезды? Частично, и дело не только в разнице во времени", - говорят в Национальном антарктическом центре.

Речь идет о том, что в Южном полушарии, где расположен континент Антарктида, - собственное звездное небо. Здесь можно увидеть 45 созвездий, которые недоступны в Северном полушарии.

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Самым известным является Южный крест, по нему можно определить направление на Южный полюс. Говорится, что именно это созвездие было изображено на шевроне 28-й УАЭ, которая зимовала на станции "Вернадского" в прошлом году.

"Однако есть созвездия, которые можно видеть с обоих полушарий (хотя иногда в разное время). Они расположены в районе экватора. Также почти из любого уголка Земли можно увидеть самую яркую звезду ночного неба - Сириус (созвездие Большого Пса). Но главное, что когда падает звезда, то мы как в Украине, так и в Антарктике загадываем одно желание - Победы", - отмечают ученые.

Полярная станция "Академик Вернадский" - новости

Украинскую научную полярную станцию "Академик Вернадский" неожиданно посетила довольно многочисленная группа пингвинов - для антарктической зимы это необычное явление. В Национальном антарктическом центре рассказали, что после внезапного повышения температуры к станции пришла немалая группа пингвинов - где-то 20-25 птиц. Визит был неожиданным, ведь на зиму они оставляют остров Галиндез. Говорилось, что "большое возвращение пингвинов к "Вернадскому" обычно происходит весной (это когда в Украине осень). Они прибывают на остров на брачный сезон: строить гнезда, откладывать яйца, высиживать малышей.

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