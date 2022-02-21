В ближайшие дни зимняя погода сохранится только в Карпатах.

В ближайшую неделю в Украине будет наблюдаться аномально теплая погода. Температура будет превышать нормальные климатические показатели на 5-10 градусов, а зимняя погода сохранится только в Карпатах.

Такой прогноз сделал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Так, по его прогнозу, во вторник ночью в северных областях и в Карпатах, днем в Украине, кроме востока, ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. В южных областях ночью и утром местами будет туман. Ветер в западной части Украины местами с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 °С, днем +6...+11 °С, на юге до +15 °С.

В среду, 23 февраля, в восточных, ночью в центральных и южных областях, днем в западной части небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем +1...+6 °С; на юге и востоке страны ночью +2...+7 °С, днем +5...+10 °С.

В четверг, 24 февраля, в западных областях ожидается небольшой снег, местами - мокрый, а ночью в Приазовье и Крыму будет небольшой дождь.

В пятницу, по прогнозу синоптика, будет преимущественно без осадков, только в Одесской и Николаевской областях ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем +3...+8 °С. В Карпатах ночью -10...-5 °С, днем около 0 °С.

На выходных пройдут небольшие осадки в виде дождя в восточных областях и мокрого снега в западных и северных. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем +3...+ 8 °С, на юге и в Крыму до +11 °с. В Карпатах ночью -9...-4 °С, днем -6...-1 °С.

Напомним, на сегодня, 21 февраля, в восьми областях Украины объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный ветер.

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