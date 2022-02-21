Народный синоптик станислав Щедрин рассказал, какая погода будет в Украине ближайшей весной.

Весной-2022 в Украине ожидаются как заморозки, так и периоды почти летней погоды. В марте возможно похолодание с дождями и мокрым снегом, в апреле ожидается потепление до +20°...+24°, а май запомнится сильными ливнями, грозами, градом и даже смерчами.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Погода в марте

По прогнозу народного синоптика, с 16 марта ожидается небольшое похолодание с дождями и даже мокрым снегом. Однако уже с 19-20 марта снова вернется тепло и солнечная погода.

Погода в апреле

В начале апреля снова ожидается похолодание до +6°...+12° днем и до +2°...+4° в ночное время. По прогнозу народного синоптика, по всей Украине, кроме юга, возможны заморозки до -3°...0°. Но уже с 5 апреля до середины третьей декады апреля, отмечает Щедрин, во всех регионах Украины потеплеет. Народный синоптик обещает уже почти летнюю погоду от +15° до +18°, а на юге и западе – до +20°...+24°. Вместе с потеплением, по прогнозу, сильные ливни с грозами и шквалами. С 25 по 30 апреля снова придет волна похолодания, но уже без существенных осадков. Только на западе возможны грозы. По прогнозу Станислава Щедрина, весь апрель на территории Украины будет сопровождаться порывистыми ветрами.

Погода в мае

По прогнозу народного синоптика, май будет теплым, ожидаются опасные погодные явления: сильные ливни, мощные грозы, град, шквалы и в некоторых районах даже смерчи.

Напомним, до конца зимы в Украине ожидается аномально теплая погода, а в некоторых областях в ближайшее время возможен приход метеорологической весны, поскольку плюсовая температура ожидается как днем, так и ночью.

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