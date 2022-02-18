В Карпатах тем временем объявили штормовое предупреждение.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Украине.

Соответствующее сообщение опубликовал Украинский гидрометеорологический центр на Facebook-странице.

"19 февраля ночью и утром в западных и большинстве северных областей, днем на большей части территории страны порывы ветра 15-20 м/сек. І уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики также объявили штормовое предупреждение в Карпатах в связи с высокой снеголавинной опасностью.

Отмечается, что опасность 4-го уровня продержится 18 февраля в горах Ивано-Франковской области:

"Сход лавин при низких дополнительных нагрузках, высока вероятность массового схода естественных средних и крупных лавин. Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье".

Снеголавинная опасность 3-го уровня ожидается 19 февраля в горах Ивано-Франковской области и 18-20 февраля на высокогорье Закарпатской области, в среднегорье Львовской области.

А умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается 18-19 февраля в горах Черновицкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о непогоде на выходных.

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