Синоптики предупреждают о сильном ветре, а в Карпатах - еще будет дождь и мокрый снег.

На четверг, 17 февраля, из-за ухудшения погоды по всей Украине объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 17 февраля ночью в западной части, а днем по всей Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. В Карпатах скорость порывов ветра будет достигать 25-30 м/с, также ожидается значительный дождь с мокрым снегом

Из-за этого по всей Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, до конца зимы в Украине ожидается аномально теплая погода, а в некоторых областях в ближайшее время возможен приход метеорологической весны, поскольку плюсовая температура ожидается как днем, так и ночью.

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