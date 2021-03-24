Из-за изменений климата лето может увеличиться в два раза - ученые
Если тенденция продолжится, то к 2100 году зима в Северном полушарии будет длиться меньше двух месяцев, а межсезонье значительно сократится.
Если люди не приложат усилий по сдерживанию изменений климата, лето в Северном полушарии Земли может увеличиться до шести месяцев к 2100 году.
Об этом заявили китайские ученые, сообщает Lenta.ua со ссылкой на Geophysical Research Letters.
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По словам специалистов, температурные сдвиги, несмотря на видимую выгоду, будут опасны для стран Северного полушария. Пострадать в этом случае могут сельское хозяйство, здравоохранение и окружающая среда в целом.
Китайские ученые пришли к таким выводам, основываясь на анализе климатических данных, которые были собраны в период с 1952 по 2011 годы. Было установлено, что за 1,5 века продолжительность лета выросла с 78 до 95 дней. При этом зимний период сократился всего на 3 дня, весна теперь длится 115 дней вместо 124-х, а осень - 82 вместо 87 дней.
По словам авторов исследования, изменения больше всего коснулись Средиземноморья и Тибетского нагорья. Если тенденция продолжится, то к 2100 году зима будет длиться меньше двух месяцев, а весна с осенью значительно сократятся.
Это может привести к нарушению вегетации растений, что станет причиной уменьшения кормовой базы для животных и нарушения равновесия в экосистемах. К тому же это нанесет ущерб сельскому хозяйству, так как ростки могут гибнуть из-за поздних весенних заморозков. Длинное лето подвергнет многих людей воздействию аллергенов, а также поспособствует увеличению ареала обитания болезнетворных насекомых.
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