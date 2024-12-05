Подземные толчки зафиксировали почти в 300 милях от побережья.

В штате Калифорния произошло сильное землетрясение магнитудой около 7 баллов. В ближайшее время ожидается цунами.

В Геологической службе Соединенных Штатов Америки сообщили, что зафиксировали землетрясение примерно в 50 милях от города Эурика, над Тихим океаном. Как передает CNN, теперь почти пять миллионов человек от Девенпорта (Калифорния) до Дуглас/Лейн Лайн (Орегон) находятся под угрозой цунами:

"Активность цунами, вероятно, уже достигает ближайших береговых линий и должна достичь Сан-Франциско через час".

В пожарной службе Сан-Франциско сообщили, что пока им неизвестно о каких-либо повреждениях в городе. Местный зоопарк уже закрыли.

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