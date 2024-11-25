Толчки зафиксированы на глубине более 100 км.

Утром 24 ноября, в Румынии, с которой граничит юг Одесской области, произошло землетрясение магнитудой более 4 баллов. Об этом сообщил Национальный научно-исследовательский институт физики Земли.

Примерно в 7:16 (по румынскому времени) в сейсмическом районе Вранча, Бузау, на глубине 128,1 км произошло умеренное землетрясение магнитудой мл 4,1.

Землетрясение произошло вблизи ряда городов. В частности в 53 км к северо-западу от Бузеу, 59 км - к востоку от Брашова, 61 км - к северо-востоку от Плоешти, 61 км к юго-востоку от Сфанту-Георге, 72 км к западу от Фокшаны, 89 км к северо-востоку от Тырговиште.

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Сейчас о разрушениях и пострадавших не сообщается.

Что такое Вранча

Зона Вранча - сейсмоактивная зона, расположенная на участке стыковки Южных (Румыния) и Восточных (Украинских) Карпат в жудке (уезде) Вранча, Румыния.

Максимальная магнитуда землетрясений в этой сейсмоактивной зоне достигала - 8,0. Очаги землетрясений расположены в консолидированной коре, а также мантии на глубинах от 80 до 190 км.

Напомним, в начале октября жители южных районов Одесской области ощутили землетрясение, которое произошло в Румынии, граничащей с украинским Подунавьем.

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