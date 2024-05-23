Температура поверхности моря в восточной части Сиамского залива достигла 32,7 °C.

В Таиланде водные обитатели на восточном побережье Сиамского залива страдают из-за того, что в этом месяце температура на поверхности моря достигла рекордного уровня на фоне региональной жары. Это вызывает беспокойство у ученых и местных жителей, пишет The Independent.

"Некогда яркие и красочные кораллы на глубине около пяти метров (16 футов) под водой побелели в результате явления, известного как обесцвечивание кораллов, что свидетельствует об ухудшении их здоровья из-за повышения температуры воды", - отмечают ученые.

Теперь температура поверхности моря в восточной части Сиамского залива достигла 32,7 °C в начале этого месяца, в то время как подводные показатели составляют около 33 °C.

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"Я не нашла ни одного здорового коралла. Почти все виды обесцветились, осталось очень мало таких, которые не пострадали", - отметила морской биолог Лалита Путчим из Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) после завершения погружения на побережье залива.

Архипелаг Трат является домом для более 66 островов, с более чем 28,4 квадратными километрами коралловых рифов, где Лалита обнаружила, что до 30% коралловой жизни обесцвечивается, а 5% уже погибли.

По словам Лалиты, если температура воды не снизится, то погибнет еще больше кораллов.

"Это глобальное кипение, а не просто глобальное потепление", - добавила она.

Также повышение температуры влияет на других морских обитателей и средства к существованию местных рыбаков. В частности Соммай Сингсура рассказал, что в последние годы его ежедневный улов морепродуктов становится меньше. Раньше он мог зарабатывать 275 долларов США в день, но теперь иногда возвращается с пустыми руками.

"Раньше была рыба-шакал, короткая скумбрия и многое другое... Но сейчас ситуация не очень хорошая. Погода уже не такая, как раньше", - упрекнул Сингсура.

Ученые отметили, что коралловые рифы являются одновременно и пищевым ресурсом, и средой обитания морских обитателей, а также естественным барьером, который предотвращает эрозию побережья.

"Если отбеливание приведет к уменьшению количества морских обитателей, рыбакам придется тратить больше средств, чтобы получить свой улов, что может привести к росту отпускных цен. Хотя это (обесцвечивание кораллов) повлияет на продовольственную безопасность, вместе с тем под угрозой стабильность их (общин) доходов", - объяснил декан факультета морских технологий в Университете Бурафа Саравут Сиривонг.

Спасение коралловых рифов - что известно

Ранее исследователи заявили, что коралловым рифам грозит "массовое вымирание", ведь из-за изменения океанических течений продолжается массовое обесцвечивание рифов.

"Коралловые рифы, наиболее уязвимые из всех экосистем, начали обесцвечиваться и погибать от высоких температур, начиная с 1980-х годов", - рассказал ведущий автор исследования и директор Глобального альянса коралловых рифов Томас Горо.

Также сообщалось, что в крупнейшем европейском зоопарке, который находится в Нидерландах, драйверы разместили саморазвивающиеся кораллы для их спасения.

"Это первый проект, где мы начали хранить кораллы с известным происхождением. Поскольку мы точно знаем, откуда они происходят, у них есть потенциал для возвращения в дикую природу... Поэтому очень важно сохранять эти кораллы, поскольку в дикой природе они не очень хорошо себя чувствуют", - отметила биолог Королевского зоопарка в Арнеми Нинке Клеркс в интервью Associated Press.

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