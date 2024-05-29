Синоптик отмечает, что существенные и длительные снижения температуры летом маловероятны.

В этом году весной в Украине фиксировались аномально высокие температуры, которые побили несколько рекордов. А вот будет ли сильная жара летом, или все же ждать прохладу, рассказала в комментарии 24 Каналу Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Так, согласно обновленным сезонным прогнозам погоды, ожидается, что температура воздуха летом в Украине будет на 1-2 градуса теплее, чем обычно.

"Сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях страны. Существенные и длительные снижения температуры воздуха маловероятны", – отметила Балабух.

Видео дня

По ее словам, самая высокая температура воздуха ожидается в июле и первой половине августа, особенно на юге и юго-востоке.

По данным Укргидрометцентра, июнь будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха предполагается 19-23°, в горных районах 16-19° тепла, что на 1,5-2° выше нормы.

О том, что июнь в этом году будет теплее нормы, рассказала и синоптик Наталья Птуха.

Последние годы мировая тенденция заключается в том, что летом все больше дней с высокими значениями температуры, а летние месяцы все чаще бьют температурные рекорды — как у нас, так и во многих странах, и в целом в северном полушарии такая тенденция сохраняется", — объясняет синоптик.

Вас также могут заинтересовать новости: