Потепление до весенних показателей ожидается уже на этой неделе.

Со второй половины недели в Украине ожидается стабилизация погоды. Осадков станет меньше, а температура постепенно повысится. В конце недели в ряде областей уже будет весеннее тепло до +14°...+17°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 21 марта

Завтра, по его данным, в южных и юго-западных областях Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом. На остальной части страны без существенных осадков. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем по всей стране потеплеет до +7...+12 °С.

Погода 22 марта

Накануне выходных, по прогнозу синоптика, существенных осадков в Украине уже не ожидается, только вечером на Волыни пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами будут наблюдаться туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +7...+12 °С.

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Погода 23 марта

В субботу, 23 марта, в западных и северных областях пройдут дожди, на остальной части страны без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С.

Погода 24 марта

В конце недели, по данным синоптика, дождливая погода сохранится в западных и северных регионах. В Карпатах ожидается мокрый снег и дождь. В остальных областях без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С, в южных, центральных и восточных областях местами +14...+17 °С", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что температура в Украине повысится уже 21 марта, а на выходные она обещает хорошую погоду.

Сегодня же, по ее данным, в большинстве областей ожидается дождь, временами с мокрым снегом. Только в восточной части осадки маловероятны.

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