Уже на этой неделе погода в Украине улучшится.

До четверга, 21 марта, Украина будет находиться в поле пониженного давления, поэтому временами будут осадки в большинстве области, ночью - местами с мокрым снегом. Но с 22 числа ожидается прекращение осадков и постепенное повышение температуры. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В ближайшие двое суток в Украине, а 21 марта в южной части и центральных областях пройдут небольшие и умеренные дожди. Ночью местами дожди будут с мокрым снегом.

На дорогах западных областей местами будет наблюдаться гололедица. 20-21 марта в западных и южных областях местами ожидается туман. Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Видео дня

Температура ночью от -2° до +4°, днем ожидается +3°...+9°. На юго-востоке страны и 21 марта в большинстве областей ожидается +6°...+12°.

В южных, а 22 марта и в западных областях местами пройдет небольшой, в Крыму умеренный дождь. На остальной территории будет без осадков. Температура ночью составит 0°...+6°, а днем 22 марта ожидается +5°...+11°.

Когда погода в Украине улучшится - прогноз синоптика

О том, что похолодание в Украине будет непродолжительным, говорит и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, потепление предполагается 21-22 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: