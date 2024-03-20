Потепление в Украине ожидается уже с 21 марта.

Холодная и дождливая погода в Украине продлится еще недолго. Синоптик Наталья Диденко говорит, что температура начнет повышаться уже завтра, 21 марта, а на выходных нас ждет хорошая погода. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"С 21-го марта начнет теплеть. Выходные будут хорошими", - сказала синоптик.

Сегодня же, по ее данным, в большинстве областей ожидается дождь, временами с мокрым снегом. Только в восточной части осадки маловероятны.

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В течение дня среды температура воздуха особо не изменится - будет +5...+9 градусов, а в восточных областях, в Крыму и на Закарпатье воздух прогреется до +8...+12 градусов.

В Киеве сегодня, по прогнозу Наталки Диденко, будет идти дождь. В течение дня столбики термометров в столице будут показывать около +5 градусов.

Потепление в Украине - что известно

О том, что вскоре в Украину придет потепление, а дожди прекратятся, говорят и в Укргидрометцентре. По прогнозу, уже 2-23 марта в большинстве областей будет без осадков, только в южных и западных областях местами еще может быть небольшой дождь.

Температура воздуха будет расти постепенно. Ночью 22-23 марта будет 0...+6, а днем 23 марта уже ожидается весеннее тепло +9...+15 градусов.

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