Такие явления можно зафиксировать нечасто / коллаж УНИАН, фото Национальный антарктический научный центр

Украинские ученые зафиксировали на фото и рассказали о 5 необычных атмосферных явлениях, которые можно наблюдать возле антарктической станции "Академик Вернадский". Первая из них - белая радуга.

"Наверняка все видели цветные радуги, но они бывают еще и белыми. Это связано с размером капель воды, через которые преломляется и рассеивается свет: они очень мелкие. Поэтому пучки света смешиваются, а цвета становятся менее выраженными вплоть до полного побледнения", - рассказали в Национальном антарктическом центре.

Белую радугу еще называют туманной, ведь она появляется во время подсветки солнцем слабого тумана, который и состоит из упомянутых микрокапелек.

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Белая радуга / фото Национальный антарктический научный центр

Другое явление - гало. Оно имеет вид радуги вокруг Солнца, Луны или других источников света. Возникает, когда в атмосфере накапливается большое количество ледяных кристаллов, и свет, проходя через них, преломляется и отражается. Как объясняют ученые, это явление часто замечают в полярных регионах, ведь мороз и повышенная влажность - идеальные условия для его возникновения. Однако гало можно увидеть и в Украине.

Гало / фото Национальный антарктический научный центр

Третье - миражи.

"Только в полярных регионах наблюдаются над водой океана Гигантские айсберги и острова как будто зависают в воздухе, и это может длиться несколько дней или недель. В отличие от пустынных (или асфальтных) миражей, которые формируются в результате нагрева поверхности солнцем, в Антарктике необходимый контраст температуры поддерживается за счет накопленного за лето тепла океана. Тонкая прослойка горячего воздуха "залипает" над поверхностью воды и действует, как кривое зеркало", - рассказали полярники.

Миражи / фото Национальный антарктический научный центр

Также речь идет о таком явлении, как перламутровые облака - ледяные полярные стратосферные облака.

"Ведь они состоят из кристалликов льда, наблюдаются в основном в полярных регионах и в отличие от большинства облаков, которые живут во "влажной" тропосфере - нижнем слое атмосферы, эти формируются в следующем слое - "сухой" стратосфере", - рассказывают в центре.

Говорится, что перламутровые облака имеют вид разноцветных пятен на небе и являются достаточно редкими. В Антарктике они бывают преимущественно зимой, когда в нижних слоях стратосферы (на высоте 15-30 км) температура опускается до аномального уровня (около -85°С).

Перламутровые облака / фото Национальный антарктический научный центр

И пятое явление - южное полярное сияние, которое можно увидеть возле украинской станции. Это уникальное событие, ведь она размещена далеко от южного магнитного полюса Земли, а также здесь постоянно облачно. Но недавно украинским полярникам удалось зафиксировать это невероятное явление.

Южное полярное сияние / фото Национальный антарктический научный центр

Новости со станции "Академик Вернадский"

Как писал УНИАН, на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" полярников "преследуют" сивки. Эти животные повсюду сопровождают людей, даже заглядывают в помещение.

"Сивки держатся вблизи "Вернадского" весь год и не оставляют украинских полярников даже зимой. Возле станции они имеют несколько гнезд. Очень любознательны и постоянно интересуются жизнью участников экспедиций. В частности, заглядывают в окна офисов и кубриков, "контролируют" измерения озона на специальном люке, "сопровождают" перемещение между зданиями и т.д.", - рассказали полярники.

Также украинские ученые показали морского леопарда, который увидел лодку с людьми и начал ее преследовать и "гнал", пока та не причалила к суше.

"Посмотрите, кто преследовал наших полярников во время недавнего выхода в океан. Это был морской леопард, который буквально догонял лодку украинских ученых. Конечно, такое внимание животного интересно, но не слишком приятно. Морской леопард имеет острые зубы, очень быстро передвигается в воде (до 40 км/ч) и считается одним из главных хищников Антарктики", - отметили исследователи.

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