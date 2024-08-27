Возле станции "Академик Вернадский" можно увидеть белую радугу, гало и перламутровые облака.

Украинские ученые зафиксировали на фото и рассказали о 5 необычных атмосферных явлениях, которые можно наблюдать возле антарктической станции "Академик Вернадский". Первая из них - белая радуга.

"Наверняка все видели цветные радуги, но они бывают еще и белыми. Это связано с размером капель воды, через которые преломляется и рассеивается свет: они очень мелкие. Поэтому пучки света смешиваются, а цвета становятся менее выраженными вплоть до полного побледнения", - рассказали в Национальном антарктическом центре.

Белую радугу еще называют туманной, ведь она появляется во время подсветки солнцем слабого тумана, который и состоит из упомянутых микрокапелек.

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Другое явление - гало. Оно имеет вид радуги вокруг Солнца, Луны или других источников света. Возникает, когда в атмосфере накапливается большое количество ледяных кристаллов, и свет, проходя через них, преломляется и отражается. Как объясняют ученые, это явление часто замечают в полярных регионах, ведь мороз и повышенная влажность - идеальные условия для его возникновения. Однако гало можно увидеть и в Украине.

Третье - миражи.

"Только в полярных регионах наблюдаются над водой океана Гигантские айсберги и острова как будто зависают в воздухе, и это может длиться несколько дней или недель. В отличие от пустынных (или асфальтных) миражей, которые формируются в результате нагрева поверхности солнцем, в Антарктике необходимый контраст температуры поддерживается за счет накопленного за лето тепла океана. Тонкая прослойка горячего воздуха "залипает" над поверхностью воды и действует, как кривое зеркало", - рассказали полярники.

Также речь идет о таком явлении, как перламутровые облака - ледяные полярные стратосферные облака.

"Ведь они состоят из кристалликов льда, наблюдаются в основном в полярных регионах и в отличие от большинства облаков, которые живут во "влажной" тропосфере - нижнем слое атмосферы, эти формируются в следующем слое - "сухой" стратосфере", - рассказывают в центре.

Говорится, что перламутровые облака имеют вид разноцветных пятен на небе и являются достаточно редкими. В Антарктике они бывают преимущественно зимой, когда в нижних слоях стратосферы (на высоте 15-30 км) температура опускается до аномального уровня (около -85°С).

И пятое явление - южное полярное сияние, которое можно увидеть возле украинской станции. Это уникальное событие, ведь она размещена далеко от южного магнитного полюса Земли, а также здесь постоянно облачно. Но недавно украинским полярникам удалось зафиксировать это невероятное явление.

Новости со станции "Академик Вернадский"

Как писал УНИАН, на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" полярников "преследуют" сивки. Эти животные повсюду сопровождают людей, даже заглядывают в помещение.

"Сивки держатся вблизи "Вернадского" весь год и не оставляют украинских полярников даже зимой. Возле станции они имеют несколько гнезд. Очень любознательны и постоянно интересуются жизнью участников экспедиций. В частности, заглядывают в окна офисов и кубриков, "контролируют" измерения озона на специальном люке, "сопровождают" перемещение между зданиями и т.д.", - рассказали полярники.

Также украинские ученые показали морского леопарда, который увидел лодку с людьми и начал ее преследовать и "гнал", пока та не причалила к суше.

"Посмотрите, кто преследовал наших полярников во время недавнего выхода в океан. Это был морской леопард, который буквально догонял лодку украинских ученых. Конечно, такое внимание животного интересно, но не слишком приятно. Морской леопард имеет острые зубы, очень быстро передвигается в воде (до 40 км/ч) и считается одним из главных хищников Антарктики", - отметили исследователи.

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