Эти птицы больше любят бегать, а не летать, и часто прыгают на одной ноге.

Украинские полярники рассказали, что рядом со станцией "Академик Вернадский", которая расположена на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова, все время находятся сивки - животные повсюду сопровождают людей, даже заглядывают в помещение. Эти самые большие (среди чисто наземных) существа ледяного континента очень смешно коммуницируют между собой - как рэперы, будто качают головой под утиный бит. Именно этот момент полярники зафиксировали на видео.

"Сивки держатся вблизи "Вернадского" весь год и не оставляют украинских полярников даже зимой. Возле станции они имеют несколько гнезд. Очень любознательные и постоянно интересуются жизнью участников экспедиций. В частности, заглядывают в окна офисов и кубриков, "контролируют" измерения озона на специальном люке, "сопровождают" перемещение между зданиями и т.д.", - рассказали в Национальном антарктическом центре.

Ученые рассказали, что сивки - единственные среди птиц Антарктики не имеют плавательных перепонок на лапах, а значит живут исключительно на суше. Ряд ученых считает их крупнейшими чисто наземными животными ледяного континента. В то же время они имеют небольшой размер: их длина достигает 34-40 см, размах крыльев - до 84 см, а вес около полукилограмма.

Хотя взрослые сивки - белого цвета, их птенцы рождаются черными. Уже на 8-9 день они ходят. Да и вообще эти птицы больше любят ходить (точнее бегать), а не летать. Часто прыгают на одной ноге, чтобы вторую в это время погреть.

Сивок нередко можно увидеть рядом с тюленями, пингвинами или другими птицами. Это связано с тем, что они питаются крыльями из помета этих животных или их выплевываниями. Съедают любую падаль и вообще постоянно находятся в поисках пищи и пробуют все на клюв.

Приключения украинских полярников

Как сообщал УНИАН, украинские полярники едва не стали добычей очень опасного хищника - морского леопарда, который, увидев в океане лодку с людьми, начал ее преследовать и "гнал", пока та не причалила к суше. Ученым удалось зафиксировать на видео, как животное плывет за лодкой и почти "подрезает" ее в воде. Морской леопард имеет острые зубы, очень быстро передвигается в воде (до 40 км/ч) и считается одним из главных хищников Антарктики.

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