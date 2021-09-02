В Украину пришло похолодание. Такая погода продержится еще минимум неделю, будут лишь небольшие колебания в несколько градусов. Заметного и устойчивого повышения температуры стоит ждать лишь к концу следующей недели.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, 10 сентября, в центре, на юге и востоке Украины температура начнет повышаться. В некоторых областях она будет на уровне +20°...+23°.
Еще теплее станет в понедельник, 13 сентября. В этот день на западе и севере потеплеет до +18°...+22°, а на юго-востоке будет +22°...+25°.
Такая комфортная температура с небольшими колебаниями продержится до 16 сентября. В этот день в Украине местами пройдут дожди, но во многих областях ожидается солнечная погода. На западе температура поднимется до +23°...+26°. Весь юг будет залит солнцем, +23°...+26°.
Такая теплая погода с периодическими дождями продержится в Украине до 26 сентября. Затем начнется медленное постепенное снижение температуры.
Напомним, народный синоптик из Камень-Каширского Владимир Деркач прогнозирует, что первые заморозки в Украине возможны уже в середине сентября.
По его словам, первая декада сентября будет достаточно теплой, днем показатели термометра будут приближаться к +20°. Осадки ожидаются, но они будут слабыми, говорит синоптик.
"Вторая десятидневка существенно не будет отличаться в плане осадков, а температурные показатели будут снижаться в ее второй половине или к концу. В эти дни возможны небольшие заморозки на поверхности почвы", - сообщил синоптик.