Существенного повышения температуры в Украине не стоит ждать ранее конца следующей недели.

В Украину пришло похолодание. Такая погода продержится еще минимум неделю, будут лишь небольшие колебания в несколько градусов. Заметного и устойчивого повышения температуры стоит ждать лишь к концу следующей недели.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, 10 сентября, в центре, на юге и востоке Украины температура начнет повышаться. В некоторых областях она будет на уровне +20°...+23°.

Еще теплее станет в понедельник, 13 сентября. В этот день на западе и севере потеплеет до +18°...+22°, а на юго-востоке будет +22°...+25°.

Такая комфортная температура с небольшими колебаниями продержится до 16 сентября. В этот день в Украине местами пройдут дожди, но во многих областях ожидается солнечная погода. На западе температура поднимется до +23°...+26°. Весь юг будет залит солнцем, +23°...+26°.

Такая теплая погода с периодическими дождями продержится в Украине до 26 сентября. Затем начнется медленное постепенное снижение температуры.

Напомним, народный синоптик из Камень-Каширского Владимир Деркач прогнозирует, что первые заморозки в Украине возможны уже в середине сентября.

По его словам, первая декада сентября будет достаточно теплой, днем показатели термометра будут приближаться к +20°. Осадки ожидаются, но они будут слабыми, говорит синоптик.

"Вторая десятидневка существенно не будет отличаться в плане осадков, а температурные показатели будут снижаться в ее второй половине или к концу. В эти дни возможны небольшие заморозки на поверхности почвы", - сообщил синоптик.

Автор: Екатерина Лиманская